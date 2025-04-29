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У Харкові школярка палила військові авто на замовлення РФ

29 квітня 2025 17:09
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Палила автомобілі військових у Харкові — правоохоронці затримали 15-річну школярку
Спалене авто ЗСУ. Ілюстративне фото: соцмережі
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Харкові правоохоронці викрили 15-річну школярку, яка за завданням російських кураторів підпалила два автомобілі Збройних сил України. Дівчині повідомлено про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у вівторок, 29 квітня.

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Деталі справи

Слідство встановило, що ще влітку 2024 року дівчина вийшла на контакт із представниками РФ через месенджер Telegram. За грошову винагороду вона погодилася виконувати диверсійні завдання.

"5 серпня фігурантка протягом одного ранку підпалила у Харкові два авто військових ЗСУ, використовуючи легкозаймисту суміш, якою обливала капот та передню частину автівок, після чого підпалювала", — кажуть у прокуратурі.

Спалене авто ЗСУ
Наслідки підпалу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Представники правоохоронних органів уточняють, що її дії можуть також підпадати під статтю про перешкоджання діяльності ЗСУ, однак через вік вона не може бути притягнута до відповідальності за цією статтею.

"Правоохоронці вирішують питання щодо звернення до суду з клопотанням про застосування до неповнолітньої примусових заходів виховного характеру", — йдеться у повідомленні.

Палила автомобілі у Харкові
Підозрювана у підпалі авто школярка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше у Харкові двоє місцевих чоловіків спалили два військових автомобілі. Суд їх покарав.

Також ми писали, що в Одесі 16-річний юнак за грошову винагороду погодився підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. 

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