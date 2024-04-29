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В Харькове семья незаконно установила забор возле реки и нанесла ущерб городскому совету

29 апреля 2024 14:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове семья незаконно установила забор возле реки и нанесла ущерб городскому совету
Забор на прибережной полосе. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове отец и дочка решили расширить площадь собственного домовладения. Они установили забор возле реки, тем самым преградив доступ к ней другим людям и нанеся ущерб городу.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Установили забор возле реки

Так, 36-летняя женщина и ее 60-летний отец владеют земельными участками возле реки Харьков на улице Лазковка-Лужок, часть которых занимает жилой дом. Другая часть относится к землям сельскохозяйственного назначения.

Владельцы дома решили "увеличить" территорию и незаконно построили по обе стороны забор в пределах прибереженной полосы. Таким образом, другие жители города не имеют свободного доступа к берегу водоема.

Более того, прибрежная зона относится к землям водного фонда и не может находиться в частной собственности. Своими действиями граждане нанесли ущерб законному владельцу участка — городской территориальной общине — почти на 200 тыс. гривен.

Известно, что самовольно построенный забор до сих пор не был снесен, поэтому окружная прокуратура обратилась с иском в суд — там открыли производство.

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Скриншот сообщения прокуратуры
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Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, депутат Одесского областного совета вместе с сообщниками незаконно завладели курортной недвижимостью и земельными участками. Таким образом они нанесли ущерб на сумму более 20 млн гривен.

Также мы писали, что в Киеве после иска в суд коммерческое учреждение заплатило в бюджет более 700 тыс. гривен за пользование землей в Дарницком районе.

убытки
Харьков
украинцы
прокуратура
строительство
городской совет

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