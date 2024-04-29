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У Харкові сім'я незаконно встановила паркан біля річки і завдала збитків міській раді

29 квітня 2024 14:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові сім'я незаконно встановила паркан біля річки і завдала збитків міській раді
Паркан на прибережній смузі. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові батько та дочка вирішили розширити площу власного домоволодіння. Вони встановили паркан біля річки, тим самим перегородивши доступ до неї іншим людям й завдавши збитків місту.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram в понеділок, 29 квітня.

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Встановили паркан біля річки

Так, 36-річна жінка та її 60-річний батько володіють земельними ділянками біля річки Харків на вулиці Лазківка-Лужок, частину яких займає житловий будинок. Інша частина належить до земель сільськогосподарського призначення.

Власники будинку вирішили "збільшити" територію та незаконно побудували з обох боків паркан у межах прибереженої смуги. Таким чином інші мешканці міста не мають вільного доступу до берега водойми.

Ба більше, прибережна зона відноситься до земель водного фонду й не може перебувати у приватній власності. Своїми діями громадяни завдали шкоди законному власнику ділянки — міській територіальній громаді — на майже 200 тис. гривень.

Відомо, що самовільно збудований паркан досі не був знесений, а тому окружна прокуратура звернулась з позовом до суду — там відкрили провадження.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, депутат Одеської обласної ради разом зі спільниками незаконно заволоділи курортною нерухомістю та земельними ділянками. Таким чином вони спричинили збитків на суму понад 20 млн гривень. 

Також ми писали, що у Києві після позову до суду комерційна установа заплатила до бюджету понад 700 тис. гривень за користування землею в Дарницькому районі.

збитки
Харків
українці
прокуратура
будівництво
міська рада

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