У Харкові росіяни завдали ударів по психіатричній лікарні — постраждала жінка

Постраждала через обстріл будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові російські загарбники завдали ракетних ударів по функціонуючій обласній психіатричній лікарні. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі у суботу, 27 квітня.

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Прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 27 квітня загарбники завдали ракетні удари по Салтівському районі Харкова.

"Зафіксовано влучання у землю на території діючої обласної клінічної психіатричної лікарні", — повідомили в прокуратурі.

Повідомляється, що одна з ворожих ракет влучила біля харчоблоку, інша — в декількох метрах від відділення, в якому знаходилось 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу. 53-річна жінка зазнала поранення.

Загалом у відділеннях медичної установи перебувало на лікуванні близько 1000 пацієнтів. Будівлі психіатричної лікарні зазнали руйнувань та пошкоджень.

В прокуратурі зазначили, що скоріш за все ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Працівники прокуратури на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Працівники прокуратури біля зруйнованої будівлі. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зруйнована будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що в ніч проти 27 квітня в Харкові пролунали вибухи під час ракетної атаки на область.

Також ми писали, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про "приліт" у Салтівському районі міста. За його словами, ракета влучила між корпусами медзакладу, вибухова хвиля повибивала там вікна.