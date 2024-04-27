У Харкові росіяни завдали ударів по психіатричній лікарні — постраждала жінка
У Харкові російські загарбники завдали ракетних ударів по функціонуючій обласній психіатричній лікарні. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі у суботу, 27 квітня.
Обстріл психіатричної лікарні в Харкові
Прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 27 квітня загарбники завдали ракетні удари по Салтівському районі Харкова.
"Зафіксовано влучання у землю на території діючої обласної клінічної психіатричної лікарні", — повідомили в прокуратурі.
Повідомляється, що одна з ворожих ракет влучила біля харчоблоку, інша — в декількох метрах від відділення, в якому знаходилось 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу. 53-річна жінка зазнала поранення.
Загалом у відділеннях медичної установи перебувало на лікуванні близько 1000 пацієнтів. Будівлі психіатричної лікарні зазнали руйнувань та пошкоджень.
В прокуратурі зазначили, що скоріш за все ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Нагадаємо, що в ніч проти 27 квітня в Харкові пролунали вибухи під час ракетної атаки на область.
Також ми писали, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про "приліт" у Салтівському районі міста. За його словами, ракета влучила між корпусами медзакладу, вибухова хвиля повибивала там вікна.
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