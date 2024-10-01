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В Харькове вспыхнул масштабный пожар — город затянуло дымом

1 октября 2024 14:48
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Пожар в Харькове 1 октября — город затянул дым
Пожар в Харькове Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 1 октября, в Харькове вспыхнул масштабный пожар в Основянском районе. Дым виден за несколько километров.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В Основянском районе города загорелись камыши и сухие листья.

На месте возгорания работают спасатели, пытающиеся потужить пожар.

Тем временем над городом поднимается смог, который виден за несколько километров.

Также ощущается сильный запах дыма в воздухе.

Отметим, что осенью обычно растет количество пожаров, что приводит к значительному загрязнению воздуха. Для тушения огня привлекают многочисленные единицы техники и пожарных. Основными причинами распространения огня является человеческая халатность, поскольку украинцы часто сжигают сухую траву и растительные отходы. За такие действия предусмотрены административные штрафы и другие санкции.

Сжигание опавших листьев — это привычная практика для многих дачников, огородников и садоводов. Кто-то сжигает, потому что не хочет компостировать, другие считают, что в этом нет ничего вредного. Однако на самом деле негативные последствия колоссальны — как для окружающей среды так и для здоровье человека.

Харьков пожар Украина спасатели смог

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