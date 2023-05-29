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В Харькове поймали приспешницу Кремля "на горячем"

29 мая 2023 17:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Харькове поймали приспешницу Кремля "на горячем"
В Харьковской области задержан коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Харьковская областная прокуратура задержала очередную российскую коллаборантку. Женщина "сливала" данные о перемещении ВСУ. Ее будут судить.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Детали уголовного дела

Купянская окружная прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 42-летней женщины по факту распространения информации о перемещении, движении, расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

В Харьковской области задержан коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура

По словам правоохранителей, жительница села Гусинка Купянского района с помощью мессенджеров и телефонных разговоров сообщала представителю Вооруженных Сил РФ информацию о перемещении украинских войск.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства обвиняемой обнаружен мобильный телефон с поличным, а также российские рубли.

"Пока женщина находится под стражей. Дело будут рассматривать в Червонозаводском районном суде г. Харькова", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, в понедельник, 29 мая, оккупанты обстреляли "Искандерами" Купянский район на Харьковщине. Есть значительные разрушения и раненые – среди них беременная женщина и дети.

Также сегодня днем российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. Взрывы раздавались в центре города, обломки вражеских ракет упали в нескольких районах.

Впоследствии представитель ПС Юрий Игнат рассказал, что сегодняшний российский удар по Киеву был, предположительно, осуществлен ракетами класса "Искандер". Ракеты, направленные на украинскую столицу, летели за баллистической траекторией.

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