У Харкові спіймали поплічницю Кремля "на гарячому"
Харківська обласна прокуратура затримала чергову російську колаборантку. Жінка "зливала" дані про переміщення ЗСУ. Її судитимуть.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Деталі кримінальної справи
Купʼянська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 42-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
За словами правоохоронців, жителька села Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику Збройних Сил РФ інформацію про переміщення українських військ.
Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання обвинуваченої виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.
"Наразі жінка перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, у понеділок, 29 травня, окупанти обстріляли "Іскандерами" Куп'янський район на Харківщині. Є значні руйнування та поранені — серед них вагітна жінка і діти.
Також сьогодні вдень російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Вибухи лунали у центрі міста, уламки ворожих ракет впали у декількох районах.
Згодом речник ПС Юрій Ігнат розповів, що сьогоднішній російський удар по Києву був, здійснений, імовірно, ракетами класу "Іскандер". Ракети, спрямовані на українську столицю, летіли за балістичною траєкторією.