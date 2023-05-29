У Харкові спіймали поплічницю Кремля "на гарячому"

У Харківській області затримали колаборантку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура затримала чергову російську колаборантку. Жінка "зливала" дані про переміщення ЗСУ. Її судитимуть.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Деталі кримінальної справи

Купʼянська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 42-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

У Харківській області затримали колаборантку. Фото: Харківська обласна прокуратура

За словами правоохоронців, жителька села Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику Збройних Сил РФ інформацію про переміщення українських військ.

Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання обвинуваченої виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.

"Наразі жінка перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, у понеділок, 29 травня, окупанти обстріляли "Іскандерами" Куп'янський район на Харківщині. Є значні руйнування та поранені — серед них вагітна жінка і діти.

Також сьогодні вдень російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Вибухи лунали у центрі міста, уламки ворожих ракет впали у декількох районах.

Згодом речник ПС Юрій Ігнат розповів, що сьогоднішній російський удар по Києву був, здійснений, імовірно, ракетами класу "Іскандер". Ракети, спрямовані на українську столицю, летіли за балістичною траєкторією.