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В Харькове произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

4 января 2024 13:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 5 января, в Харькове произошло тройное ДТП. На месте происшествия работали два отделения спасателей, есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Сообщается, что на улице Деревянко столкнулись 3 легковых автомобиля: Volkswagen, Dacia и Renault.

На место происшествия оперативно прибили два отделения спасателей. Они с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшего мужчину из одного изуродованного авто.

В результате аварии три человека пострадали. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, особенно во время усложнения погодных условий!" — отмечают в ГСЧС.

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Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Напомним, в Харьковской области судили мужчину, который в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля и вызвал смертельное ДТП. Тогда в результате происшествия погиб его товарищ.

Добавим, правоохранители сообщили о подозрении водителя, который в начале осени 2023 года совершил смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева. Он на большой скорости протаранил автомобиль, в результате чего находившаяся за рулем женщина скончалась в больнице.

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