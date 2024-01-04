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У Харкові сталася потрійна ДТП, є постраждалі

4 січня 2024 13:33
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Козюк Тетяна
редактор
У Харкові сталася потрійна ДТП, є постраждалі
Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 5 січня, у Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події працювали два відділення рятувальників, є постраждалі. 

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Повідомляється, що на вулиці Дерев'янка зіткнулися 3 легкових автомобілі: Volkswagen, Dacia та Renault.

На місце події оперативно прибили два відділення рятувальників. Вони за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого чоловіка з одного понівеченого авто. 

Внаслідок аварії троє людей постраждали. Їх шпиталізували до медичного закладу. 

"Шановні водії! Будьте уважні та обережні на дорогах, особливо під час ускладнення погодних умов!" — наголошують у ДСНС. 

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Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Харківщини судили чоловіка, який у нетверезому стані сів за кермо автомобіля й спричинив смертельну ДТП. Тоді внаслідок автопригоди загинув його товариш.

Додамо, правоохоронці повідомили про підозру водію, який на початку осені 2023 року скоїв смертельне ДТП у Голосіївському районі Києва. Він на великій швидкості протаранив автівку внаслідок чого жінка, яка перебувала за кермом, померла в лікарні.

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