В Харькове произошел пожар — детей спасали соседи

Спасательная служба на месте происшествия. Фото: ГСЧС

В понедельник, 18 декабря, в Харькове произошел пожар в квартире многоэтажки. Внутри дома находились двое детей, которых спасли соседи.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в харьковской областиє.

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Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 15.41. На первом этаже находящейся по улице Валентиновской многоэтажки горел диван и подоконник.

Внутри дома находились двое детей — мальчики, в возрасте 5 и 7 лет. Их из задымленной квартиры, как известно, вывели соседи. Дети в результате получили незначительное отравление продуктами горения, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали огонь уже в 15:56. Что стало причиной возгорания, выясняется.

Последствия пожара в квартире Фото: ГСЧС

Дом, где возник пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, 14 декабря в Киевской области произошел масштабный пожар на территории частного дома. Предварительно пострадавших нет.

Добавим, 14 декабря в Харькове произошел бытовой пожар. Из-за неосторожного обращения с огнем на 75-летней женщине загорелась синтетическая одежда.