У Харкові сталася пожежа — дітей рятували сусіди

Рятувальна служба на місці подій. Фото: ДСНС

У понеділок, 18 грудня, у Харкові сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки. Всередині помешкання перебували двоє дітей, яких врятували сусіди.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в харківській області.

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Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 15:41. На першому поверсі багатоповерхівки, яка розташована на вулиці Валентинівській, горів диван і підвіконня.

Всередині помешкання перебували двоє дітей — хлопчики віком 5 та 7 років. Їх із задимленої квартири, як відомо, вивели сусіди. Діти внаслідок цього отримали незначне отруєння продуктами горіння, їх шпиталізували до медичного закладу.

Працівники ДСНС ліквідували вогонь вже о 15:56. Що стало причиною загоряння, наразі з'ясовується.

Наслідки пожежи у квартирі. Фото: ДСНС

Будинок, де виникла пожежа. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 14 грудня на Київщині сталася масштабна пожежа на території приватного будинку. Попередньо постраждалих немає.

Додамо, 14 грудня у Харкові сталася побутова пожежа. Через необережне поводження з вогнем на 75-річній жінці загорівся синтетичний одяг.