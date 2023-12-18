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У Харкові сталася пожежа — дітей рятували сусіди

18 грудня 2023 19:00
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Козюк Тетяна
редактор
У Харкові сталася пожежа — дітей рятували сусіди
Рятувальна служба на місці подій. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 18 грудня, у Харкові сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки. Всередині помешкання перебували двоє дітей, яких врятували сусіди. 

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в харківській області.

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Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 15:41. На першому поверсі багатоповерхівки, яка розташована на вулиці Валентинівській, горів диван і підвіконня. 

Всередині помешкання перебували двоє дітей — хлопчики віком 5 та 7 років. Їх із задимленої квартири, як відомо, вивели сусіди. Діти внаслідок цього отримали незначне отруєння продуктами горіння, їх шпиталізували до медичного закладу. 

Працівники ДСНС ліквідували вогонь вже о 15:56. Що стало причиною загоряння, наразі з'ясовується. 

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Наслідки пожежи у квартирі. Фото: ДСНС
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Будинок, де виникла пожежа. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 14 грудня на Київщині сталася масштабна пожежа на території приватного будинку. Попередньо постраждалих немає. 

Додамо, 14 грудня у Харкові сталася побутова пожежа. Через необережне поводження з вогнем на 75-річній жінці загорівся синтетичний одяг. 

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