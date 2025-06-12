Что известно о пожаре в Харьковском ТЦК и СП 11 июня 2025 года

В Харькове произошел пожар в РТЦК и СП — подробности
В среду, 11 июня, возник пожар в здании одного из РТЦК и СП Харькова. Личный состав и гражданских, которые находились в помещении, эвакуировали.
Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП.
Пожар в Харьковском РТЦК и СП
Возгорание локализовали подразделения ГСЧС. Причины пожара установят после соответствующих экспертиз и расследования.
В региональном ТЦК и СП отмечают, что источником сообщений о "поджоге" и "диверсии" были российские пропагандистские ресурсы. Граждан призывают не распространять непроверенную информацию и фейки вражеской пропаганды.
На месте работают полицейские, которые устанавливают причины и возможные предпосылки пожара.
Во всех ТЦК и СП Харьковщины принимают меры по усилению безопасности и проведут соответствующие проверки.
Напомним, днем 12 июня СМИ распространили информацию о возгорании в здании Новобаварского ТЦК и СП в Харькове. Информация о пострадавших не поступала.
Также мы сообщали, что 10 июня в Одессе на улице Ришельевской вспыхнул масштабный пожар. Из-за него временно остановилось движение автомобилей по центру города.
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