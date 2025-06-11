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Головна Харків У Харкові горить будівля ТЦК — ЗМІ показали відео

У Харкові горить будівля ТЦК — ЗМІ показали відео

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Дата публікації: 11 червня 2025 19:59
У Харкові спалахнула будівля ТЦК та СП
Пожежа в будівлі ТЦК. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Пожежа в ТЦК

У Харкові у середу, 11 червня, розгорілася пожежа у будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Станом на зараз інформація про постраждалих відсутня.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Пожежа в ТЦК

У Харкові загорілася будівля Новобаварського ТЦК та СП. Офіційні джерела не повідомляли про причину пожежі Водночас ЗМІ пишуть, що загоряння сталося "через влучання блискавки".

Наразі інформація про наявність постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові спалахнув скандал після побиття працівником ТЦК вчителя, відкрито кримінальне провадження.

Вчора відбулося судове засідання, а сторони конфлікту висловили свої позиції.

Харків пожежа ДСНС ТЦК та СП вогонь
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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