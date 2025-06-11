У Харкові спалахнула будівля ТЦК та СП

Пожежа в будівлі ТЦК. Фото: Новини.LIVE

У Харкові у середу, 11 червня, розгорілася пожежа у будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Станом на зараз інформація про постраждалих відсутня.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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У Харкові загорілася будівля Новобаварського ТЦК та СП. Офіційні джерела не повідомляли про причину пожежі Водночас ЗМІ пишуть, що загоряння сталося "через влучання блискавки".

Наразі інформація про наявність постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові спалахнув скандал після побиття працівником ТЦК вчителя, відкрито кримінальне провадження.

Вчора відбулося судове засідання, а сторони конфлікту висловили свої позиції.