Що відомо про пожежу в Харківському ТЦК та СП 11 червня 2025 року

У Харкові сталася пожежа у РТЦК та СП — подробиці
У середу, 11 червня, виникла пожежа будівлі одного із РТЦК та СП Харкова. Особовий склад і цивільних, які перебували у приміщенні, евакуювали.
Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.
Пожежа в Харківському РТЦК та СП
Займання локалізували підрозділи ДСНС. Причини пожежі встановлять після відповідних експертиз і розслідування.
У регіональному ТЦК та СП зазначають, що джерелом повідомлень про "підпал" і "диверсію" були російські пропагандистські ресурси. Громадян закликають не поширювати неперевірену інформацію та фейки ворожої пропаганди.
На місці працюють поліцейські, які встановлюють причини й можливі передумови пожежі.
У всіх ТЦК та СП Харківщини вживають заходи щодо посилення безпеки та проведуть відповідні перевірки.
Нагадаємо, удень 12 червня ЗМІ поширили інформацію про загоряння в будівлі Новобаварського ТЦК та СП у Харкові. Інформація про постраждалих не надходила.
Також ми повідомляли, що 10 червня в Одесі на вулиці Рішельєвській спалахнула масштабна пожежа. Через неї тимчасово зупинився рух автомобілів центром міста.
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