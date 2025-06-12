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Головна Харків У Харкові сталася пожежа у РТЦК та СП — подробиці

У Харкові сталася пожежа у РТЦК та СП — подробиці

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Дата публікації: 12 червня 2025 02:03
Що відомо про пожежу в Харківському ТЦК та СП 11 червня 2025 року
Рятувальники гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Івано-Франківщини
Ключові моменти Пожежа в Харківському РТЦК та СП

У середу, 11 червня, виникла пожежа будівлі одного із РТЦК та СП Харкова. Особовий склад і цивільних, які перебували у приміщенні, евакуювали.

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

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Пожежа в Харківському РТЦК та СП

Займання локалізували підрозділи ДСНС. Причини пожежі встановлять після відповідних експертиз і розслідування.

У регіональному ТЦК та СП зазначають, що джерелом повідомлень про "підпал" і "диверсію" були російські пропагандистські ресурси. Громадян закликають не поширювати неперевірену інформацію та фейки ворожої пропаганди.

На місці працюють поліцейські, які встановлюють причини й можливі передумови пожежі.

У всіх ТЦК та СП Харківщини вживають заходи щодо посилення безпеки та проведуть відповідні перевірки.

Нагадаємо, удень 12 червня ЗМІ поширили інформацію про загоряння в будівлі Новобаварського ТЦК та СП у Харкові. Інформація про постраждалих не надходила.

Також ми повідомляли, що 10 червня в Одесі на вулиці Рішельєвській спалахнула масштабна пожежа. Через неї тимчасово зупинився рух автомобілів центром міста.

Харків пожежа ДСНС військкомат ТЦК та СП
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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