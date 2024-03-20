В Харькове произошел пожар в складском здании
В Харькове в среду, 20 марта, произошел большой пожар в складском здании. Горели аэрозольные баллончики с краской.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в Telegram.
Пожар в Харькове
В 11:04 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании по ул. Грековской в Харькове.
На место происшествия прибыли восемь пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах. Они увидели достаточно развитый пожар.
Известно, что внутри одноэтажного ангара горели аэрозольные баллончики с краской.
Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 400 квадратных метров в 12:03. По предварительным данным, один человек спасен.
"Причина возникновения пожара выясняется", — говорится в сообщении.
Напомним, 20 марта произошел пожар в Одессе в квартире многоэтажки. К сожалению, во время пожара погибла хозяйка дома.
Также 13 марта в окрестностях одного из сел Харьковской области произошел масштабный пожар сухой травы. Спасателям понадобилось 13 часов, чтобы потушить огонь и сохранить жилье.
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