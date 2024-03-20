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В Харькове произошел пожар в складском здании

20 марта 2024 14:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове произошел пожар в складском здании
Пожар в Харькове. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове в среду, 20 марта, произошел большой пожар в складском здании. Горели аэрозольные баллончики с краской.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в Telegram.

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В 11:04 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании по ул. Грековской в Харькове.

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Пожар в Харькове Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

На место происшествия прибыли восемь пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах. Они увидели достаточно развитый пожар.

Известно, что внутри одноэтажного ангара горели аэрозольные баллончики с краской.

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Пожар в Харькове Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 400 квадратных метров в 12:03. По предварительным данным, один человек спасен.

"Причина возникновения пожара выясняется", — говорится в сообщении.

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Пост ГУ ГСЧС в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 20 марта произошел пожар в Одессе в квартире многоэтажки. К сожалению, во время пожара погибла хозяйка дома.

Также 13 марта в окрестностях одного из сел Харьковской области произошел масштабный пожар сухой травы. Спасателям понадобилось 13 часов, чтобы потушить огонь и сохранить жилье.

Харьков
пожар
ГСЧС
спасатели
огонь

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