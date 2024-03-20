У Харкові сталася пожежа у складській будівлі

Пожежа у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

У Харкові у середу, 20 березня, сталася велика пожежа у складській будівлі. Горіли аерозольні балончики з фарбою.

Про це повідомила пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області у Telegram.

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Пожежа у Харкові

Об 11:04 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій складській будівлі на вул. Греківській у Харкові.

Пожежа у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

На місце події прибуло вісім пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах. Вони побачили досить розвинену пожежу.

Відомо, що всередині одноповерхового ангара горіли аерозольні балончики з фарбою.

Пожежа у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Рятувальники ліквідували загоряння на площі близько 400 квадратних метрів об 12:03. За попередніми даними, один чоловік врятований.

"Причина виникнення пожежі з’ясовується", — йдеться у повідомленні.

Допис ГУ ДСНС у Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 березня сталася пожежа в Одесі в квартирі багатоповерхівки. На жаль, під час пожежі загинула господарка помешкання.

Також 13 березня на околицях одного із сіл Харківщини сталася масштабна пожежа сухої трави. Рятувальникам знадобилося 13 годин, щоб загасити вогонь та зберегти людське житло.