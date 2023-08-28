В Харькове суд обязал привести в надлежащее состояние укрытия в учебном заведении

Укрытие в помещении университета. Фото: Синица Александр / УНИАН

Суд удовлетворил иск прокуратури к одному из профессиональных лицеев о приведении защитного сооружения гражданской защиты в надлежащее состояние и готовности к укрытию населения. В ходе проверок там было обнаружено ряд нарушений.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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В ходе проверок уполномоченным органом в укрытии одного из профессиональных лицеев выявлено нарушение техногенной и пожарной безопасности, в частности установлено, что сооружение гражданской защиты не оборудовано системами противопожарной защиты.

"О выявленных нарушениях было составлено соответствующее предписание, однако они так и не были устранены. Это стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд", — рассказывают в прокуратуре.

Решением Харьковского окружного административного суда иск окружной прокуратуры удовлетворен. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, что в Харьковской области 12 заведений профессионального образования планируют начать обучение в смешанном формате. Учебные заведения могут проводить офлайн-обучение при условии наличия в заведении защитных сооружений, отвечающих требованиям безопасности.

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