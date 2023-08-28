Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове суд обязал привести в надлежащее состояние укрытия в учебном заведении arrow

В Харькове суд обязал привести в надлежащее состояние укрытия в учебном заведении

28 августа 2023 14:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове суд обязал привести в надлежащее состояние укрытия в учебном заведении
Укрытие в помещении университета. Фото: Синица Александр / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Суд удовлетворил иск прокуратури к одному из профессиональных лицеев о приведении защитного сооружения гражданской защиты в надлежащее состояние и готовности к укрытию населения. В ходе проверок там было обнаружено ряд нарушений.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

Читайте также:

Материалы дела

В ходе проверок уполномоченным органом в укрытии одного из профессиональных лицеев выявлено нарушение техногенной и пожарной безопасности, в частности установлено, что сооружение гражданской защиты не оборудовано системами противопожарной защиты.

"О выявленных нарушениях было составлено соответствующее предписание, однако они так и не были устранены. Это стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд", — рассказывают в прокуратуре.

Решением Харьковского окружного административного суда иск окружной прокуратуры удовлетворен. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, что в Харьковской области 12 заведений профессионального образования планируют начать обучение в смешанном формате. Учебные заведения могут проводить офлайн-обучение при условии наличия в заведении защитных сооружений, отвечающих требованиям безопасности.

Также мы писали, каким будет новый учебный год во Львове.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз