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У Харкові суд зобов’язав привести до належного стану укриття в навчальному закладі

28 серпня 2023 14:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові суд зобов’язав привести в належний стан укриття в навчальному закладі
Сховище у приміщенні університету. Фото: Синиця Олександр / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Суд задовольнив позов прокуратури до одного з професійних ліцеїв про приведення захисної споруди цивільного захисту до належного стану та готовності до укриття населення. Під час перевірок там було виявленно низку порушень. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Під час перевірок уповноваженим органом в укритті одного з професійних ліцеїв виявлено порушення техногенної та пожежної безпеки, зокрема встановлено, що споруду цивільного захисту не обладнано системами протипожежного захисту.

"Про виявлені порушення було складено відповідний припис, однак вони так і не були усунуті. Це стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду", —розповдають у прокуратурі. 

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду позов окружної прокуратури задоволено. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що у Харківській області 12 закладів професійної освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі. Заклади освіти можуть проводити офлайн-навчання за умови наявності в закладі захисних споруд, що відповідають вимогам безпеки.

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