У Харкові суд зобов’язав привести в належний стан укриття в навчальному закладі

Сховище у приміщенні університету. Фото: Синиця Олександр / УНІАН

Суд задовольнив позов прокуратури до одного з професійних ліцеїв про приведення захисної споруди цивільного захисту до належного стану та готовності до укриття населення. Під час перевірок там було виявленно низку порушень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Матеріали справи

Під час перевірок уповноваженим органом в укритті одного з професійних ліцеїв виявлено порушення техногенної та пожежної безпеки, зокрема встановлено, що споруду цивільного захисту не обладнано системами протипожежного захисту.

"Про виявлені порушення було складено відповідний припис, однак вони так і не були усунуті. Це стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду", —розповдають у прокуратурі.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду позов окружної прокуратури задоволено. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що у Харківській області 12 закладів професійної освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі. Заклади освіти можуть проводити офлайн-навчання за умови наявності в закладі захисних споруд, що відповідають вимогам безпеки.

Також ми писали, яким буде новий навчальний рік у Львові.