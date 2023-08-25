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Жоден навчальний заклад не заявив, що працюватиме офлайн, — Синєгубов

25 серпня 2023 17:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Жоден навчальний заклада не заявив, що працюватиме офлайн, — Синєгубов
Укриття в одній зі шкіл Харкова. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківщині до старту освітнього процесу 1 вересня готуються 1 603 заклади освіти області, в яких навчатимуться більше 330 тисяч здобувачів освіти, проте більшість з них продовжать працювати тільки дистанційно.

Про це в ефірі "Єдиних новин" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Початок навчального року

Зокрема в регіоні працюватиме це 703 заклади дошкільної освіти, де навчається близько 50 тисяч дітей, 664 заклади загальної середньої освіти, де навчатимуться близько 220 тисяч дітей, а також заклади позашкільної, вищої фахової, передвищої та професійної освіти.

Синєгубов нагадав, що заклади освіти можуть проводити офлайн навчання за умови наявності в закладі захисних споруд, що відповідають вимогам безпеки.

"Наразі 5 закладів вищої освіти та 12 закладів професійної освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі. Втім, наступного навчального року явно переважатиме формат дистанційного навчання. Але, незважаючи на це, усі учні Харківщини буть отримувати знання", — розповів очільник області. 

Нагадаємо, що у звичному режимі школи у Харкові працювати не зможуть. Відвідувати навчання офлайн діти будуть лише кілька днів на тиждень.

Також ми писали про те, що Харківська міська рада планує запровадити офлайн навчання, починаючи з 1 вересня, принаймні для учнів молодших класів. Існує кілька варіантів вирішення цієї задачі, один з яких передбачає проведення уроків у метро.

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