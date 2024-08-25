Суд в Харькове судил мужчину, который пробрался в квартиру бывшей девушки

Иллюстративное изображение суда. Фото: Суспільне Чернігів

В Харькове осудили мужчину, который вечером через трубу и окно проник в квартиру бывшей девушки, чтобы поссориться. После этого он избил ее соседа, который имеет инвалидность.

Об этом идет речь в приговоре Жовтневого районного суда Харькова от 30 июля.

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Как совершалось преступление

Само событие произошло еще 17 июня. Как отмечается, в этот день мужчина противоправно, без добровольного согласия владелицы, совершил незаконное проникновение на территорию коммунальной квартиры.

"Залез по трубе в кухонное окно вышеупомянутой коммунальной квартиры и путем отсоединения москитной сетки от окна, перелез через оконное металлопластиковое обрамление", — говорится в материале дела.

Попав на кухню, мужчина сломал ручку двери комнаты бывшей девушки, обругал ее и ушел. После этого на общей кухне он спровоцировал ссору и напал на соседа девушки, который имеет инвалидность.

Во время судебного заседания мужчина раскаялся, но суд засчитал, что во время правонарушения он действовал в состоянии алкогольного опьянения и это обстоятельство, что отягчает вину. В результате жителя Харькова приговорили к 1,6 годам заключения, однако освободили с испытательным сроком на два года.