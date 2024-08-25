Взрыв в Харькове 25 августа 2024 года

В Харькове ночью раздался мощный взрыв
25 августа 2024 04:08
Иллюстративное изображение взрыва в Харькове. Фото: Google
В ночь на 25 августа в Харькове раздался мощный взрыв. До этого военные предупреждали о скоростной цели в Харьковской области.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов и Telegram Воздушных сил ВСУ.
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Что произошло
"В Харькове был слышен мощный взрыв. Будьте осторожны", — сообщил Терехов в 04:03.
До этого, в 04:01, в Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели на Харьковскую область. Курс ракеты был юго-западный.
Кроме того, в ряде областей Украины объявлена тревога из-за активности вражеской авиации и "Шахеды".
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