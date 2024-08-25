Суд у Харкові судив чоловіка, який пробрався до квартири колишньої дівчини

Ілюстративне зображення суду. Фото: Суспільне Чернігів

У Харкові засудили чоловіка, який ввечері через трубу і вікно проник у квартиру колишньої дівчини, щоб посваритися. Після цього він побив її сусіда з інвалідністю.

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду Харкова від 30 липня.

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Як відбувався злочин

Сама подія сталася ще 17 червня. Як зазначається, в цей день день чоловік протиправно, без добровільної згоди власниці, здійснив незаконне проникнення на територію комунальної квартири.

"Заліз по трубі до кухонного вікна вищезазначеної комунальної квартири та шляхом від'єднання москітної сітки від вікна, переліз через віконне металопластикове обрамлення", — йдеться у матеріалі справи.

Потрапивши на кухню, чоловік зламав ручку дверей кімнати колишньої дівчини, облаяв її та пішов. Після цього на спільній кухні він спровокував сварку та напав на сусіда дівчини, який має інвалідність.

Під час судового засідання чоловік розкаявся, але суд зараховував, що під час правопорушення він діяв у стані алкогольного сп'яніння і це та обставина, що обтяжує провину. В результаті мешканця Харкова засудили до 1,6 року ув'язнення, проте звільнили з випробувальним терміном на два роки.