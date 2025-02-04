В Харькове осудили мужчину за ограбление бессознательного пенсионера

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Харькове 38-летнего мужчину, который похитил телефон у бессознательного пожилого мужчины, приговорили к 7 годам лишения свободы. Соответствующий приговор вынес Киевский районный суд города Харькова при поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Грабителя помогли задержать неравнодушные прохожие

Мужчина совершил преступление в октябре 2024 года на остановке общественного транспорта по улице Гвардейцев-Широнинцев. Обвиняемый заметил пожилого мужчину, который лежал на земле в бессознательном состоянии. Воспользовавшись ситуацией, он похитил телефон из его сумки и попытался убежать. Однако далеко убежать не удалось - неравнодушные прохожие догнали и остановили грабителя.

Потерпевший пояснил, что вышел из троллейбуса, когда ему стало плохо, и он потерял сознание. Мужчина отметил, что в 2022 году получил контузию после российского обстрела Северной Салтовки, из-за чего регулярно имеет проблемы со здоровьем.

Обвиняемый, который ранее уже неоднократно привлекался к ответственности, полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, добавив к этому неотбытую часть предыдущего приговора, в результате чего окончательный срок заключения составил 7 лет.

Напомним, на Львовщине судили студентов, которые систематически грабили подростков. А в Харькове судья избрал наказание для женщины, которая случайно убила своего мужа.