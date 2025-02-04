У Харкові засудили чоловіка за пограбування непритомного пенсіонера

Молоток судді. Фото: Freepik

У Харкові 38-річного чоловіка, який викрав телефон у непритомного літнього чоловіка, засудили до 7 років позбавлення волі. Відповідний вирок ухвалив Київський районний суд міста Харкова за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Грабіжника допомогли затримати небайдужі перехожі

Чоловік скоїв злочин у жовтні 2024 року на зупинці громадського транспорту по вулиці Гвардійців-Широнінців. Обвинувачений помітив літнього чоловіка, який лежав на землі у непритомному стані. Скориставшись ситуацією, він викрав телефон із його сумки та спробував втекти. Однак далеко втекти не вдалося — небайдужі перехожі наздогнали та зупинили грабіжника.

Потерпілий пояснив, що вийшов із тролейбуса, коли йому стало зле, і він знепритомнів. Чоловік зазначив, що у 2022 році отримав контузію після російського обстрілу Північної Салтівки, через що регулярно має проблеми зі здоров’ям.

Обвинувачений, який раніше вже неодноразово притягувався до відповідальності, повністю визнав свою вину. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років і 8 місяців позбавлення волі, додавши до цього невідбуту частину попереднього вироку, внаслідок чого остаточний термін ув’язнення склав 7 років.

Нагадаємо, на Львівщині судили студентів, які систематично грабували підлітків. А у Харкові суддя обрав покарання для жінки, яка випадково вбила свого чоловіка.