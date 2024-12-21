В Харькове мужчина отправил нож по почте, указав столовые приборы — решение суда

Штык-нож. Иллюстративное фото: autostrike.com.ua

В Харькове судили мужчину, который пытался отправить в США штык-нож. Для этого он замаскировал оружие под столовые приборы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Харькова познакомился в интернете с мужчиной, который интересовался боевым клинковым холодным оружием. Они договорились, что харьковчанин перешлет ему штык-нож в США "Укрпочтой".

Он указал в описании посылки, что это набор столовых приборов 16 штук, а сам отправил штык-нож к автомату Калашникова "АК-12. Посылку проверили на Киевской таможне, где и изъяли.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы с испытательным сроком в один год. В то же время штык-нож был конфискован и передан в ВСУ.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор 23-летнему мужчине из-за жестокого убийства родной бабушки ножом.

Также мы писали, что в Харьковской области судили пожилую женщину, которая передавала информацию о местонахождении украинских военных.