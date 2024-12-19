Окупація Харківської області — пенсіонерка передавала ФСБ через Telegram інформацію про ЗСУ

Фігурантка справи на суді. Фото: СБУ

У Харківській області літня жінка передавала інформацію про місця розташування українських військових російським окупантам. Свою провину на суді вона заперечувала.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що 64-річна жителька селища Савинці Ізюмського району після деокупації почала співпрацювати з росіянами. Їй надійшло повідомлення в Telegram від незнайомця, який, знаючи про проблеми жінки, пообіцяв допомогти з лікуванням її онуки в Москві в обмін на дані про українських військових.

Жінка, добре орієнтуючись у місцевості, фіксувала розташування військових, кількість техніки та запам’ятовувала позначки на машинах. Інформацію вона передавала через Telegram, надсилаючи власноруч намальовані карти і схеми. Окупанти використовували ці дані для планування своїх дій.

"Здравствуй, сегодня как раз новое наблюдала караван в составе двух легковых машин ООН ехала первая и последняя три большие, крытые очень тяжелые машины, двигались медленно и торохтели. Караван проследовал в сторону бывшего комбикормового или откормочнике, больше им туда некуда. Обновился живой состав. Было их очень мало. Заехали наверное ночью и сегодня много легковых машин уехало в сторону изюма. Не знаю, как это все сложить. Я рассказываю, ты складывай", — йшлося в одному з повідомлень жінки.

У суді жінка провину не визнала, стверджуючи, що всю інформацію вигадувала, але її твердження були спростовані доказами.

Рішення суду

Суд кваліфікував дії жінки за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. З огляду на її вік, жінці призначили шість років позбавлення волі.

Раніше Ленінський районний суд Харкова виніс вирок колишній правоохоронниці з Харківщини, яку затримали працівники ДБР під час деокупації Ізюма. Вона отримала від окупантів "посаду" за допомогу російським військовим швидше захопити місто.

А у Хмельницьку судили чоловіка, обвинуваченого у колабораційній діяльності. Крім того, обвинувачений виправдовував збройну агресію РФ проти України.