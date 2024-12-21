У Харкові чоловік відправив ніж поштою, вказавши що це столові прибори — рішення суду

Багнет-ніж. Ілюстративне фото: autostrike.com.ua

У Харкові судили чоловіка, який намагався відправити до США багнет-ніж. Для цього він замаскував зброю під столові прибори.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Мешканець Харкова познайомився в інтернеті з чоловіком, який цікавився бойовою клинковою холодною зброєю. Вони домовилися, що харків'янин перешле йому штик-ніж до США "Укрпоштою".

Він вказав в описі посилки, що це набір столових приладів 16 штук, а сам відправив багнет-ніж до автомата Калашникова "АК-12. Посилку перевірили на Київській митниці, де й вилучили.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому три роки позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. Водночас багнет-ніж був конфіскований та переданий до ЗСУ.

Нагадаємо, у Києві суд виніс вирок 23-річному чоловіку через жорстоке вбивство рідної бабусі ножем.

Також ми писали, що у Харківській області судили літню жінку, яка передавала інформацію про місця розташування українських військових.