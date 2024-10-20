В Харькове дворник присвоила деньги из найденного кошелька из-за задержки зарплаты — что решил суд

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове дворник во время уборки обнаружила кошелек, в котором было 150 евро. Она решила забрать деньги себе из-за задержки заработной платы. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что женщина нашла кошелек у припаркованного автомобиля.

"Средства она достала и положила себе в карман, а сам кошелек отнесла в служебное помещение. После этого, проезжая мимо машины на уборочной машине, она увидела в салоне молодого парня и поняла, что владелец обнаружил исчезновение кошелька. Спросила, ничего ли он не потерял, и получив утвердительный ответ, сообщила, что нашла кошелек. После этого взяла его в служебном помещении и вернула потерпевшему вместе с документами", — говорится в материалах дела.

Харьковчанка обменяла валюту и потратила 1 100 гривен на продукты, после чего ее задержала полиция. Женщина считала, что имеет моральное право взять деньги из кошелька, поскольку она вернула потерпевшему документы, восстановление которых стоило бы дороже.

"Раньше иностранцы за возвращение дворниками потерянных документов благодарили деньгами в иностранной валюте. Однако она осознала свою вину и уже сожалеет о содеянном", — говорится в приговоре суда.

Что решил суд

Женщина возместила все украденные деньги потерпевшему.

Суд признал ее виновной в воровстве и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Киеве мужчина украл фисташек более чем на три тысячи гривен и попытался покинуть магазин. Суд признал его виновным в краже и приговорил к пяти годам заключения.

Ранее в Харькове мужчина украл сумку с интернет-оборудованием, которую мастер оставил у подъезда. Суд признал его виновным в воровстве, совершенном в условиях военного положения.