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В Харькове судили дворника, забравшую чужой кошелек из-за задержки зарплаты

20 октября 2024 13:03
Виктория Козырь - редактор
В Харькове дворник присвоила деньги из найденного кошелька из-за задержки зарплаты — что решил суд
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Харькове дворник во время уборки обнаружила кошелек, в котором было 150 евро. Она решила забрать деньги себе из-за задержки заработной платы. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что женщина нашла кошелек у припаркованного автомобиля.

"Средства она достала и положила себе в карман, а сам кошелек отнесла в служебное помещение. После этого, проезжая мимо машины на уборочной машине, она увидела в салоне молодого парня и поняла, что владелец обнаружил исчезновение кошелька. Спросила, ничего ли он не потерял, и получив утвердительный ответ, сообщила, что нашла кошелек. После этого взяла его в служебном помещении и вернула потерпевшему вместе с документами", — говорится в материалах дела.

Харьковчанка обменяла валюту и потратила 1 100 гривен на продукты, после чего ее задержала полиция. Женщина считала, что имеет моральное право взять деньги из кошелька, поскольку она вернула потерпевшему документы, восстановление которых стоило бы дороже.

"Раньше иностранцы за возвращение дворниками потерянных документов благодарили деньгами в иностранной валюте. Однако она осознала свою вину и уже сожалеет о содеянном", — говорится в приговоре суда.

Что решил суд

Женщина возместила все украденные деньги потерпевшему.

Суд признал ее виновной в воровстве и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Киеве мужчина украл фисташек более чем на три тысячи гривен и попытался покинуть магазин. Суд признал его виновным в краже и приговорил к пяти годам заключения.

Ранее в Харькове мужчина украл сумку с интернет-оборудованием, которую мастер оставил у подъезда. Суд признал его виновным в воровстве, совершенном в условиях военного положения.

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13:31 Выплаты за погибшего военного — как изменится размер пособия в 2025 году

13:23 Спутник зафиксировал передвижение войск КНДР в Россию — фото

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

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