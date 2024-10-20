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У Харкові судили двірницю, яка забрала чужий гаманець через затримку зарплати

20 жовтня 2024 13:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові двірниця привласнила гроші зі знайденого гаманця через затримку зарплати — що вирішив суд
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові двірниця під час прибирання знайшла гаманець, в якому було 150 євро. Вона вирішила забрати гроші собі через затримку заробітної плати. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що жінка знайшла гаманець біля припаркованого автомобіля.

"Кошти вона дістала і поклала собі у кишеню, а сам гаманець віднесла у службове приміщення. Після цього, проїжджаючи повз автівку на прибиральній машині, вона побачила у салоні молодого хлопця і зрозуміла, що власник виявив зникнення гаманця. Запитала, чи нічого він не загубив, і отримавши ствердну відповідь, повідомила, що знайшла гаманець. Після цього взяла його у службовому приміщенні й повернула потерпілому разом із документами", — йдеться у матеріалах справи.

Харків'янка обміняла валюту й витратила 1 100 гривень на продукти, після чого її затримала поліція. Жінка вважала, що має моральне право взяти гроші з гаманця, оскільки вона повернула потерпілому документи, відновлення яких вартувало б дорожче.

"Раніше іноземці за повернення двірниками втрачених документів дякували грошима в іноземній валюті. Проте вона усвідомила власну провину та уже шкодує про вчинене", — зазначено у вироку суду.

Що вирішив суд

Жінка відшкодувала всі вкрадені гроші потерпілому.

Суд визнав її винною у крадіжці та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, у Києві чоловік вкрав фісташок на понад три тисячі гривень та спробував покинути магазин. Суд визнав його винним у крадіжці та засудив до п'яти років ув'язнення.

Раніше у Харкові чоловік викрав сумку з інтернет-обладнанням, яку майстер залишив біля під'їзду. Суд визнав його винним у крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану.

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