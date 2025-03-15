В Харькове суд объединил дела об убийствах патологоанатома и предпринимателя в Изюме

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове суд решил объединить в одно производство дела об убийстве патологоанатома Федора Здебского и предпринимателя Олега Салыги из Изюма. Известно, что преступления совершали одни и те же российские оккупанты.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно постановлению, в январе в суд, который уже рассматривал дело о расстреле судмедэксперта Федора Здебского в Изюме, поступили материалы обвинения Ахмеда Дудуева в совершении уголовного преступления — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Новое дело касалось убийства изюмского предпринимателя Олега Салыги.

Российский оккупант Ахмед Дудуев. Фото: соцсети

Прокурор отметил целесообразность объединения производств по обвинению Дудуева в одно, поскольку этот оккупант подозревается в групповом совершении одинаковых уголовных преступлений при схожих обстоятельствах.

"При таких обстоятельствах с учетом мнений участников судебного заседания, которые просили суд решить вопрос об объединении в одно производство указанных уголовных производств, суд считает, что так как в совершении указанных уголовных правонарушений обвиняется в том числе и Дудуев, с целью объективности и беспристрастности рассмотрения уголовных производств, возникла необходимость в объединении их в одно производство", — говорится в постановлении.

Председательствующий судья принял решение об объединении в одно производство дел об убийстве судебного медицинского эксперта и предпринимателя в Изюме.

А 6 марта суд обнародовал вызов обвиняемых Ахмеда Дудуева, Дмитрия Коновнина и Сергея Резника на следующее подготовительное судебное заседание по делу об убийствах.

Объявление о вызове в суд. Фото: dg.hr.court.gov.ua

Обстоятельства убийств

В результате болезни патологоанатом Здебский потерял нижнюю конечность. Из-за этого у него был автомобиль, который переделан для лиц с инвалидностью.

Дудуев пытался завладеть транспортом, однако Здебский отказался отдать его и попытался выгнать захватчика из своего кабинета. Медик открыто заявил россиянину, что тот является оккупантом и не имеет права распоряжаться на территории Украины. После этого Здебский произнес: "Слава Украине". Дудуев выстрелил ему в грудь из автомата.

Место убийства. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура считает, что мотивом убийство была также национальная нетерпимость. Оккупанты Коновнин и Резник также присутствовали на месте убийства.

В то же время тела Здебского не нашли до сих пор. Его гражданская жена считает, что захватчики могли вывезти его в Россию, где прооперировали и оставили в плену.

"Пока я не увижу тела или даже если скажут, что похоронили, фото я эти не увижу, что это действительно он, я буду верить, что он не умер, что он без вести пропавший", — говорит женщина.

По данным прокуратуры, Дудуев, Резник и Коновнин причастны к убийству 57-летнего предпринимателя Олега Салыги. В марте 2022 года захватчики похитили его из дома, вывезли в "комендатуру" и жестоко избили. По словам соседки, после освобождения Салыга едва держался на ногах, но его снова схватили, бросили в машину и увезли в неизвестном направлении. С тех пор его больше не видели.

"Кто-то говорил, что его как рабочую силу направили копать окопы. Туда прилетел снаряд и вроде бы поэтому он погиб. Но знакомые, которые на тот момент занимались похоронными делами в Изюме, они сфотографировали его, чтобы понять причину смерти. В заключении указано, что у него осколочное ранение грудной клетки, несовместимое с жизнью. Я не видела фотографии, но, как мне рассказывали, он был в белой футболке и белая футболка была чистая. То есть явно не ранение грудной клетки. Но у него был синяк под глазом и застывшая кровь под носом, если мне не изменяет память. Скорее всего, он умер от того, что избили", — рассказала дочь Салыги.

Напомним, на Харьковщине заочно сообщили о подозрении 31-летнему захватчику, который во время оккупации похитил девушку и удерживал ее в Белгороде.

Также исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко сообщил, что Россия совершила в Украине более 160 тысяч военных преступлений.