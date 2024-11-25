В Харькове банда обворовывала автомобили — организатору вынесли приговор

Зал суда. Фото: Веселиновский районный суд Николаевской области

В Харькове безработный мужчина вместе с двумя товарищами обворовывали автомобили, припаркованные вблизи супермаркетов. Организатора преступной группы задержали и судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в 2021 году безработный харьковчанин предложил своим двум знакомым заняться воровством. Мужчины на это согласились. Они открывали замки дверей автомобилей с помощью специального сканера и воровали вещи.

Мужчины наблюдали за машинами на стоянках возле супермаркетов и других торговых точек и выбирали автомобиль для дальнейшей кражи из него чужого имущества. Передвигались преступники на автомобиле организатора банды. У одного из пострадавших обвиняемый и его приспешники похитили спиннинг, кепку, дождевик, штаны с надписью "Полиция" и флешку.

Приговор суда

Обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Суд решил утвердить ее и признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Напомним, в Харьковской области судили женщину, которая во время распития алкогольных напитков украла мобильный телефон своего товарища. За это ее наказали тюремным сроком.

В Одессе малолетняя девочка вынесла товаров из супермаркета почти на 2 тысячи гривен. На скамью подсудимых попал ее отец — за невыполнение родительских обязанностей.