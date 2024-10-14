В Харькове судили директора и начальницу мебельного предприятия за сотрудничество с Россией

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове судили генерального директора и начальницу отдела поддержки проектов мебельного предприятия АО "Новый стиль". Они сотрудничали с Россией.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По информации ХАЦ, речь идет о генеральном директоре АО "Новый стиль" Вельте Луниной и начальнице отдела поддержки проектов этого предприятия Татьяне Бучневой.

Конечным бенефициарным владельцем АО "Новый стиль" является компания "Грациана Холдингс Лимитед", зарегистрированная на Кипре (владелец — Владимир Муравьев).

Известно, что конечными бенефициарными владельцами "Грациана Холдингс Лимитед" по состоянию на 24.02.2022 были Владимир Муравьев, еще четыре гражданина Украины, а также лица из Польши и США.

Они через "Грациана Холдингс Лимитед" владели компанией "Радом" из Белгородской области. В сентябре 2022 года собственность "Радом" была переписана на кипрскую компанию, связанную с АО "Новый стиль".

Следствие установило, что с июня 2022 по июнь 2024 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, АО "Новый стиль" продолжало производство и экспорт мебельной фурнитуры для офисов и предприятий в Россию, используя схему "параллельного импорта".

Это означало умышленные поставки товаров несмотря на запрет через предприятия-прокладки, такие как THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S. (Турция) и BALTIC RIVIERA JEROEN DER KINDEREN (Польша), чтобы скрыть фактического получателя товара.

Также ООО "Радом" работал с предприятиями, которые включены в украинские и международные санкционные списки.

Что решил суд

Суд признал виновными генерального директора и начальника отдела поддержки проектов харьковского мебельного предприятия АО "Новый стиль" в ведении бизнеса с Россией во время полномасштабного вторжения. Им назначили 1,5 и 2 года условно, без конфискации имущества.

Напомним, Хозяйственный суд Киева обязал ООО "АТБ-Торгстрой" заплатить более 500 тысяч гривен арендной платы Киевской городской государственной администрации.

Также в Харькове мужчина похитил сумку с оборудованием для подключения интернета, которую мастер оставил у подъезда. Суд признал злоумышленника виновным в краже во время военного положения.