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У Харкові судили топменеджерів меблевого підприємства за бізнес з Росією

14 жовтня 2024 09:28
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові судили директорку та начальницю меблевого підприємства за співпрацю з Росією
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові судили генеральну директорку та начальницю відділу підтримки проєктів меблевого підприємства АТ "Новий стиль". Вони співпрацювали з Росією.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За інформацією ХАЦ, йдеться про генеральну директорку АТ "Новий стиль" Вельту Луніну та начальницю відділу підтримки проєктів цього підприємства Тетяну Бучнєву.

Кінцевим бенефіціарним власником АТ "Новий стиль" є компанія "Граціана Холдінгс Лімітед", зареєстрована на Кіпрі (власник — Володимир Муравйов).

Відомо, що кінцевими бенефіціарними власниками "Граціана Холдінгс Лімітед" станом на 24.02.2022 були Володимир Муравйов, ще чотири громадянина України, а також особи з Польщі та США.

Вони через "Граціана Холдінгс Лімітед" володіли компанією "Радом" з Бєлгородської області. У вересні 2022 року власність "Радом" була переписана на кіпрську компанію, пов'язану з АТ "Новий стиль".

Слідство встановило, що з червня 2022 по червень 2024 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ, АТ "Новий стиль" продовжувало виробництво та експорт меблевої фурнітури для офісів і підприємств до Росії, використовуючи схему "паралельного імпорту".

Це означало умисне постачання товарів попри заборону через підприємства-прокладки, такі як THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S. (Туреччина) та BALTIC RIVIERA JEROEN DER KINDEREN (Польща), щоб приховати фактичного отримувача товару.

Також ТОВ "Радом" працював із підприємствами, які включені до українських та міжнародних санкційних списків.

Що вирішив суд

Суд визнав винними генеральну директорку та начальницю відділу підтримки проєктів харківського меблевого підприємства  АТ "Новий стиль" у веденні бізнесу з Росією під час повномасштабного вторгнення. Їм призначили 1,5 та 2 роки умовно, без конфіскації майна. 

Нагадаємо, Господарський суд Києва зобов'язав ТОВ "АТБ-Торгстрой" сплатити понад 500 тисяч гривень орендної плати Київській міській державній адміністрації.

Також у Харкові чоловік викрав сумку з обладнанням для підключення інтернету, яку майстер залишив біля під'їзду. Суд визнав зловмисника винним у крадіжці під час воєнного стану.

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