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В Харькове судили женщину, которая не оплатила часть товаров

22 января 2025 12:05
Виктория Козырь - редактор
Суд в Харькове вынес приговор женщине за кражу товаров из магазина
Судейский молоток. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор 20 января по делу о краже, совершенной в условиях военного положения. Судили женщину, которая похитила товары на общую сумму 6 640,56 гривен из магазина популярной сети.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Согласно материалам дела, 26 октября 2024 года обвиняемая, находясь в магазине, взяла пять внешних аккумуляторов, двое умных часов, растворимый кофе и шоколад. На кассе самообслуживания часть товаров она не оплатила и вынесла из магазина.

В суде женщина признала свою вину, искренне раскаялась и возместила причиненный ущерб. Судья учел искреннее раскаяние обвиняемой, отсутствие судимостей в прошлом, а также полное возмещение причиненного ущерба. Так в суде вынесли приговор — женщина получила пять лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Обвиняемая обязана регулярно появляться для регистрации в органы пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения соответствующих органов. Также она должна оплатить судебные издержки в размере 3 979,50 гривен.

Вещественные доказательства по делу, включая похищенные товары, вернут обратно в магазин. Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, в Киеве судили мужчин, которые выдуривали у людей деньги, извещая им о том, что якобы их близкие попали в беду и нуждаются в деньгах.

Также в Харькове судили мужчину, который незаконно проник во двор чужого дома и начал крушить все вокруг.

суд кража ограбление магазины Харьков судебные решения

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