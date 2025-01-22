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У Харкові судили жінку, яка не оплатила частину товарів

22 січня 2025 12:05
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд у Харкові виніс вирок жінці за крадіжку товарів із магазину
Суддівський молоток. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Комінтернівський районний суд Харкова виніс вирок 20 січня у справі про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Судили жінку, яка викрала товари на загальну суму 6 640,56 гривень із магазину популярної мережі. 

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Згідно з матеріалами справи, 26 жовтня 2024 року обвинувачена, перебуваючи в магазині, взяла п'ять зовнішніх акумуляторів, два розумні годинники, розчинну каву та шоколад. На касі самообслуговування частину товарів вона не оплатила та винесла з магазину.

У суді жінка визнала свою провину, щиро розкаялася та відшкодувала завдану шкоду. Суддя  врахував щире каяття обвинуваченої, відсутність судимостей у минулому, а також повне відшкодування завданої шкоди. Так у суді винесли вирок — жінка отримала п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Обвинувачена зобов’язана регулярно з’являтися для реєстрації до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу відповідних органів. Також вона повинна сплатити судові витрати у розмірі 3 979,50 гривень.

Речові докази у справі, включаючи викрадені товари, повернуть назад до магазину. Вирок може бути оскаржений у Харківському апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіків, які видурювали у людей гроші, сповіщаючи їм про те, що нібито їх близькі потрапили у біду і потребують грошей. 

Також у Харкові судили чоловіка, який незаконно проник на подвір'я чужої домівки та почав трощити усе довкола. 

суд крадіжка пограбування магазини Харків судові рішення

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