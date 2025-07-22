Харьковчанин выполнял диверсии по заказу РФ и получил суровый приговор украинского суда

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

На Харьковщине состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось дело местного жителя обвиняемого в государственной измене и совершении террористических актов. За это он получал деньги из РФ.

Информация по делу содержится в Едином реестре судебных заседаний.

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Детали дела

Согласно приговору суда, обвиняемый был завербован гражданином Украины, который сейчас скрывается во временно оккупированном Донецке и выполняет функции разведчика в ГУР РФ.

Обвиняемый по приказам куратора размещал листовки с российской символикой на территории Харькова и фотографировал флаг Российской Федерации на фоне публичных мест.

Однако впоследствии мужчина стал выполнять и диверсии. В апреле 2024 года он поджег релейный шкаф в районе железнодорожной платформы "Карачевка" в пгт. Покотиловка. Для совершения этого преступления ему было перечислено 4 тысячи гривен на банковскую карточку.

После этого обвиняемый стал готовиться к диверсии на железной дороге. Вместе с завербованным соратником планировалось устроить аварию поезда на участке между селами Мерефа и Тимченки Харьковской области.

Кроме того, в июне 2024 года те же исполнители установили самодельное взрывное устройство под переднее пассажирское сиденье автомобиля бойца ВСУ. В результате взрыва защитник Украины получил травмы средней тяжести - повреждение ушей и потерю слуха.

Во время подготовки еще одного взрыва автомобиля бойца ВСУ он был задержан СБУ.

Что решил суд

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину, подтвердил, что действовал с антигосударственным мотивом и получал от РФ денежное вознаграждение. Он выразил раскаяние в своих поступках и заявил о готовности нести наказание, однако попросил суд о смягчении наказания.

По совокупности преступлений гражданин был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы информировали, что в Харькове молодой человек добровольно пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, передавая им информацию об украинских военных. Суд его наказал за государственную измену.

Также сообщалось, что в Одесской области задержали агентов ФСБ, которые передавали РФ данные о перемещении военных ВСУ. За государственную измену фигурантам грозит пожизненное заключение.