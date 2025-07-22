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Головна Харків У Харкові судили зрадника України — скоював диверсії та підриви

У Харкові судили зрадника України — скоював диверсії та підриви

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 01:03
Харків'янин виконував диверсії на замовлення РФ і отримав суворий вирок українського суду
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

На Харківщині відбулось судове засідання, на якому розглядалась справа місцевого мешканця обвинуваченого у державній зраді та вчиненні терористичних актів. За це він отримував гроші з РФ.

Інформація щодо справи міститься у Єдиному реєстрі судових засідань

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Деталі справи

Згідно з вироком суду, обвинувачений був завербований громадянином України, який зараз переховується у тимчасово окупованому Донецьку і виконує функції розвідника в ГУР РФ. 

Обвинувачений за наказами куратора розміщував листівки з російською символікою на території Харкова та фотографував прапор Російської Федерації на тлі публічних місць.

Проте згодом чоловік став виконувати й диверсії. У квітні 2024 року він підпалив релейну шафу в районі залізничної платформи "Карачівка" у смт. Покотилівка. Для здійснення цього злочину йому було перераховано 4 тисячі гривень на банківську картку.

Після цього обвинувачений став готуватись до диверсії на залізниці. Разом із завербованим поплічником планувалось влаштувати аварію поїзда на ділянці між селами Мерефа і Тимченки Харківської області.

Крім того, у червні 2024 року ті ж самі виконавці встановили саморобний вибуховий пристрій під переднє пасажирське сидіння автомобіля бійця ЗСУ. В результаті вибуху захисник України отримав травми середньої тяжкості — пошкодження вух та втрату слуху.

Під час підготовки ще одного вибуху автомобіля бійця ЗСУ він був затриманий СБУ. 

Що вирішив суд

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину, підтвердив, що діяв з антидержавним мотивом та отримував від РФ грошову винагороду. Він висловив каяття у своїх вчинках і заявив про готовність нести покарання, однак попросив суд про пом’якшення покарання.

За сукупністю злочинів громадянина було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми інформували, що у Харкові молодик добровільно пішов на співпрацю із російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію про українських військових. Суд його покарав за державну зраду.

Також повідомлялось, що на Одещині затримали агентів ФСБ, які передавали РФ дані про переміщення військових ЗСУ. За державну зраду фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

суд Харків Харківська область держзрада диверсія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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