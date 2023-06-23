В Харькове будут судить отца несовершеннолетнего, который устроил смертельное ДТП

Резонансное ДТП в Харькове в октябре 2021 года. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове будут судить отца несовершеннолетнего парня, повлекшего смертельное ДТП. Речь идет о резонансной аварии с участием Николая Харьковского, которая произошла 26 октября 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Что произошло

Следователи установили, что из-за безответственности собственных родителей их сын на протяжении 2019-2021 годов совершил множество административных и уголовных правонарушений.

Фото с места ДТП. Источник: Харьковская областная прокуратура

"В частности, в октябре 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове, двигаясь на красный сигнал светофора, сын обвиняемого вызвал столкновение с другим автомобилем. Его водитель в результате аварии погиб на месте, трое пассажиров несовершеннолетнего водителя получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Фото с места ДТП. Источник: Харьковская областная прокуратура

Известно, что мать виновника ДТП скрывается от следствия, поэтому ее скоро объявят в розыск.

Напомним, вечером 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 58-летний мужчина, и автомобиля Infiniti, водителем которого был 16-летний Николай Харьковский. Он ехал на красный сигнал светофора. Из-за аварии водитель Chevrolet погиб на месте.

Другие ДТП в регионе

Ранее в Харьковской области произошло ДТП в результате столкновения двух автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, среди которых 12-летний мальчик.

Спасатели прибыли на место происшествия и деблокировали пострадавшую женщину с переднего пассажирского места автомобиля и транспортировали ее в карету скорой помощи. Кроме того, пожарные провели очистку проезжей части дороги от разлитых горюче-смазочных материалов.

Отметим, из-за полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев покинули свои дома и уехали за границу, многие из них — на собственном автомобиле. Конечно, никто не застрахован от неприятных и аварийных ситуаций на дороге. Поэтому следует знать, как действовать, когда попали в ДТП в другой стране.