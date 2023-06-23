У Харкові судитимуть батька неповнолітнього, який влаштував смертельну ДТП

Резонансна ДТП у Харкові в жовтні 2021 року. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові будуть судити батька неповнолітнього хлопця, який спричинив смертельну ДТП. Мова йде про резонансу аварію за участі Миколи Харківського, яка сталася 26 жовтня 2021.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Що сталося

Слідчі встановили, що через безвідповідальність власних батьків їхній син впродовж 2019-2021 років спричинив багато адміністративних та кримінальних правопорушень.

Фото з місця ДТП. Джерело: Харківська обласна прокуратура

"Зокрема, у жовтні 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові, рухаючись на червоний сигнал світлофора, син обвинувачено спричинив зіткнення з іншим автомобілем. Його водій внаслідок аварії загинув на місці, троє пасажирів неповнолітнього водія отримали тілесні ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Фото з місця ДТП. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Відомо, що мати винуватця ДТП переховується від слідства, тому її скоро оголосять в розшук.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові зіткнулися автомобіль Chevrolet Aveo, за кермом якого був 58-річний чоловік, та автомобіля Infiniti, водієм якого був 16-річний Микола Харківський. Він їхав на червоний сигнал світлофора. Через аварію водій Chevrolet загинув на місці.

Інші ДТП в регіоні

Раніше у Харківській області трапилася ДТП внаслідок зіткнення двох автівок. У результаті аварії постраждало двоє людей, серед яких 12-річний хлопчик.

Рятувальники прибули на місце події та деблокували постраждалу жінку з переднього пасажирського місця автівки і транспортували її до карети швидкої допомоги. Окрім того, вогнеборці провели очищення проїзної частини дороги від розлитих паливо-мастильних матеріалів.

Зазначимо, через повномасштабне вторгнення росії в Україну мільйони українців покинули свої домівки та виїхали за кордон, чимало з них — на власному автомобілі. Звичайно, ніхто не застрахований від неприємних та аварійних ситуацій на дорозі. Тому варто знати, як діяти, коли потрапили у ДТП в іншій країні.