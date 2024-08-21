В Харькове будут судить мужчину за сотрудничество с Россией

Обвиняемый в коллаборационизме мужчина. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове будут судить российского информатора, который сливал спецслужбам информацию о местонахождении сил противовоздушной обороны, защищавших город. Обвиняемый оказался жителем села Безлюдовка.

Об этом 21 августа сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Детали о преступнике коллаборанта

Харьковские областные прокуроры обвинили информатора из села Безлюдовка, работавшего по заказу российских спецслужб. Оказалось, что 30-летний мужчина в конце 2023 через мессенджер Telegram общался с представителем российской ФСБ.

Коллаборант присылал ему данные о базировании Сил обороны и местах нахождения ПВО, защищавших регион от российских атак. Для этого 30-летний безработный мужчина объезжал пригород Харькова и скрыто фиксировал указанные локации.

В дальнейшем враг использовал эти данные для корректировки прицельного обстрела позиций ВСУ и подрыва обороны областного центра.

В прокуратуре отметили, что денег за свою работу коллаборант не получал и не пытался скрыть свои анкетные данные. В переписке между ним и агентом ФСБ был обнаружен эпизод, когда обвиняемый даже направил российскому агенту свою повестку от ТЦК.

Какая мера наказания грозит обвиняемому

Ему грозит лишение свободы сроком пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).