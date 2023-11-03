В Харькове будут судить председателя ВВК и его сообщников за организацию схемы для уклонистов
Новобаварская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительные акты в отношении главы военно-врачебной комиссии по факту служебного подлога, обвиняемого в организации схемы для уклонистов. В деле также фигурируют два члена ВЛК и сотрудник больницы по факту составления и использования заведомо подложных официальных документов.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Суд за помощь уклоняющимся
По данным следствия, председатель военно-врачебной комиссии одной из больниц Харьковской области, действуя совместно с другими членами ВВК и сотрудником медицинского учреждения, помогал военнообязанным уклоняться от призыва.
Врачи за денежное вознаграждение выдавали гражданам призывного возраста заключения врачей, акты исследования здоровья и справки ВВК о признании их непригодными к военной службе по состоянию здоровья. На основании этих документов военнообязанные получали право на освобождение от призыва.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области будут судить двух работников кладбища, которые в августе требовали взятки за беспрепятственное выделение места для захоронения. Также сообщалось, что СБУ блокировала схему уклонения от мобилизации, разработанную начальником военкомата и главой ВЛК одного из харьковских ТЦК СП.
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