В Харькове будут судить председателя ВВК и его сообщников за организацию схемы для уклонистов

Правоохранители на месте инцидента. Фото: Харьковская областная прокуратура

Новобаварская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительные акты в отношении главы военно-врачебной комиссии по факту служебного подлога, обвиняемого в организации схемы для уклонистов. В деле также фигурируют два члена ВЛК и сотрудник больницы по факту составления и использования заведомо подложных официальных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным следствия, председатель военно-врачебной комиссии одной из больниц Харьковской области, действуя совместно с другими членами ВВК и сотрудником медицинского учреждения, помогал военнообязанным уклоняться от призыва.

Правоохранители изымают неправомерно полученные деньги. Источник: Харьковская областная прокуратура

Врачи за денежное вознаграждение выдавали гражданам призывного возраста заключения врачей, акты исследования здоровья и справки ВВК о признании их непригодными к военной службе по состоянию здоровья. На основании этих документов военнообязанные получали право на освобождение от призыва.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области будут судить двух работников кладбища, которые в августе требовали взятки за беспрепятственное выделение места для захоронения. Также сообщалось, что СБУ блокировала схему уклонения от мобилизации, разработанную начальником военкомата и главой ВЛК одного из харьковских ТЦК СП.