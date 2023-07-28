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В Харькове будут судить коллаборанта, который снабжал оккупантов бензином

28 июля 2023 12:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове будут судить коллаборанта, который снабжал оккупантов бензином
На мужчину надевают наручники (иллюстративное фото) Фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове будут судить очередного приспешника оккупантов , который прятал топливо для российской техники от украинской аэроразведки. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

По данным следствия, обвиняемый согласился на предложение окупантов и стал "начальником базы топлива" производственного подразделения "Локомотивное депо Купянск" так называемого предприятия "Купьянская железная дорога". Свои обязанности он начал выполнять с июля прошлого года.

Псевдоначальник хранил дизельное топливо для окупантов, которое они использовали для заправки своей военной техники. Учитывая размещение предприятия на незначительном расстоянии от линии боевых действий, данная деятельность давала возможность представителям ВС РФ скрывать топливо от его выявления подразделениями авиаразведки ВСУ и быстро решать логистические вопросы для доставки топлива в зону боевых действий с целью укрепления боевых позиций оккупантов.

"Установлено, что только в конце июля прошлого года "начальник" передал оккупантам более 120 тысяч литров дизельного топлива", - рассказывают правоохранители.

Задержан коллаборант в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В начале марта этого года правоохранители разоблачили приспешника окупантов и задержали его. Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего жителя пгт Купянск-Узловой по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время он находится под стражей. Дело будут рассматривать в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Напомним, что СБУ задержала вражеского информатора в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Харьковщины . Злоумышленник собирал для российских окупантов актуальные разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе.

Также мы писали о том, что разоблачили харьковчанина, готовившего новую атаку по городу . Злоумышленник входил в состав агентурного аппарата Главного управления Генштаба ВС РФ.

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