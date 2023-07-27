Зливав інформацію Генштабу ЗС РФ: викрили харків’янина, який готував нову атаку по місту

Затриманий колаборант. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Зловмисник входив до складу агентурного апарату Головного Управління Генштабу ЗС РФ. Для виконання ворожого завдання він об’їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування Сил оборони України.

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Читайте також:

Матеріали слідства

За даними правоохоронців, у 2022 році проросійськи налаштованого чоловіка завербував представник Головного Гправління Генштабу ЗС РФ.

На виконання завдань свого куратора він збирав розвіддані про стратегічні і військові об’єкти, пункти дислокації підрозділів ЗСУ на території Харкова, а також місця розвантаження військової техніки та її наявність на одному з підприємств військово-промислового комплексу.

Крім того, його цікавили координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ для оборонців міста та українських захисників на передовій.

Під час таких "вилазок" фігурант намагався також визначити деталі про роботу стратегічно важливих об’єктів промисловості, у тому числі місцевих авіапідприємств.

"Також підозрюваний через Telegram "зливав" інформацію про місця ракетних влучань, таким чином коригуючи обстріли. При цьому він усвідомлював, що зібрана і передана ним інформація буде використана ворогом на шкоду державній безпеці України", — розповідають у Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці затримали ворожого агента "на гарячому" поблизу одного з промислових об’єктів Харкова, де він проводив дорозвідку місцевості.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації у соцмережах, які він робив після початку повномасштабного вторгнення.

Під час обшуку за адресою проживання затриманого виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.

Затримання колаборанта. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Обшуки у колаборанта. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Обшуки у колаборанта. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Затриманий колаборант. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram 1 / 4

Чоловіку оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Харкові судитимуть псевдопатрульного. 52-річний мешканець Куп'янська працював на окупантів як поліцейський, а після контрнаступу ЗСУ втік до Харкова, звідки передавав інформацію про ситуацію у місті представникам РФ.

Також ми писали про те, що на Харківщині судитимуть фельдшерку, яка пішла на співпрацю з ворогом. Жінка віддала російським військовим амбулаторію під час окупації Ізюмщини.