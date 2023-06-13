В Харьковской области будут судить трех эксработников Укрзализныци за работу на врага

Обвиняемые экс-сотрудники регионального филиала Укрзализныци в суде. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех экссотрудников регионального филиала Укрзализныци по факту пособничества государству-агрессору, совершенному группой лиц без предварительного сговора (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Железнодорожники пошли на сотрудничество с россиянами во время оккупации города Купянск.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

Следствием установлено, что во время оккупации г. Купянск российские захватчики создали производственное подразделение "Купянск-Южная дистанция пути". 37-летний мужчина занял должность "заместителя начальника дистанции по искусственным сооружениям". В свою очередь, 30-летний обвиняемый стал "заместителем начальника дистанции по текущему содержанию пути". Их 43-летний бывший коллега тоже добровольно пошел работать на оккупантов: его российские захватчики назначили "главным инженером".

"Обвиняемые организовывали работу подразделения и направляли ее деятельность на развитие "государственного предприятия "Купянская железная дорога"", — рассказывают в прокуратуре.

Все они способствовали поставке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России на оккупированные территории Харьковщины. Также мужчины обеспечивали выполнение плановых задач, поставленных оккупационными властями, и осуществляли контроль хода выполнения капитального строительства объектов регулировочных работ.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Их дело будет рассмотрено в Червонозаводском районном суде города Харькова.

Напомним, что суд направил под круглосуточный домашний арест до 12 августа начальника пиротехнической кафедры Харьковского Национального университета гражданской защиты. Курсанты этого заведения погибли в результате детонации снаряда в Харьковской области.

Также мы писали о том, что в Харьковской области к 15 годам тюрьмы приговорили очередного коллаборанта. Предатель поднял флаг России над Волчанском, а также работал на ФСБ и российскую частную военную компанию "Вагнер".