График отключения света в Харькове 1 сентября

Сотрудники Укрэнерго за работой. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В воскресенье, 1 сентября, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. В Харьковской области, так же, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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График отключения света в Харькове

График отключений от Харьковоблэнерго. Фото: Харьковоблэнерго

В Харьковоблэнерго уже опубликован график отключений на следующую неделю.

Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым — вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений.