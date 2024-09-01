График отключения света в Харькове 1 сентября

В Харькове свет будут сегодня выключать почасово — уже известен актуальный график
1 сентября 2024 00:49
Сотрудники Укрэнерго за работой. Иллюстративное фото: Укрэнерго
В воскресенье, 1 сентября, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. В Харьковской области, так же, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.
Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
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График отключения света в Харькове
В Харьковоблэнерго уже опубликован график отключений на следующую неделю.
Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым — вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений.
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