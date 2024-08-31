Война в Украине — россияне ударили по Харькову

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Россияне продолжают обстреливать территорию Украины. В Харькове раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 31 августа.

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Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

По данным главы Харьковской ОВД, взрыв прогремел в пригороде Харькова. Информации о пострадавших пока нет, на месте работают соответствующие службы.

Сообщение главы Харьковской ОВА. Фото: скриншот

По состоянию на 22:55 воздушная тревога объявлена в трех областях Украины. Под угрозой находятся Сумская, Харьковская и Донецкая области.