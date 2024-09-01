Графік відключень світла у Харкові 1 вересня

Працівники Укренерго за роботою. Ілюстративне фото: Укренерго

У неділю, 1 вересня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в понеділок, 31 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".

Читайте також:

Графік відключень світла у Харкові

Графік відключень від Харківобленерго. Фото: Харківобленерго

У Харківобленерго вже опублікували графік відключень на наступний тиждень.

Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, помаранчевим — ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України), жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.