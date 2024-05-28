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В Харькове и области раздавались взрывы — в прокуратуре заявили об использовании РФ новых авиабомб

28 мая 2024 23:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия атаковала Харьков и область вечером 28 мая
Последствия атаки. Фото: Харьковская прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска во вторник, 28 мая, совершили обстрел Харькова и области. Для этого враг применил новые планирующие бомбы с дополнительным двигателем УМПБ Д-30.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Так, сегодня около 17:00 россияне нанесли авиаудары по Киевскому району Харькова — повреждены фасады нескольких коммерческих и частных зданий.

атаки КАБов на Харьков и область 28 мая
Последствия атаки. Фото: Харьковская прокуратура

А около 16:00 военные РФ дважды атаковали авиабомбами Малоданиловскую громаду, в результате чего произошло возгорание фермы и погиб скот.

Последствия после атак РФ на Харьков 28 мая
Последствия атаки. Фото: Харьковская прокуратура

"По предварительным данным, для атак по Харькову и Малоданиловской ОТГ враг применил УМПБ Д-30", — говорится в сообщении.

Какие повреждения в Харькове нанесли российские обстрелы 28 мая
Последствия атаки. Фото: Харьковская прокуратура

Кроме того, днем оккупанты осуществили обстрел села Бугаевка Чугуевского района — там горело здание учебного заведения. А вчера из-за вражеского обстрела села Землянки Чугуевского района были ранены двое мужчин.

Россия сбросила КАБы на Харьков и область 28 мая
Обломки авиабомбы. Фото: Харьковская прокуратура

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харькове возросло число погибших в результате российских обстрелов "Эпицентра" 25 мая. В настоящее время количество жертв — 18 человек.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что для прекращения российских атак авиабомбами могут помочь ракеты ATACMS.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
Россия
авиабомба

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