Россия атаковала Харьков и область вечером 28 мая

Последствия атаки. Фото: Харьковская прокуратура

Российские войска во вторник, 28 мая, совершили обстрел Харькова и области. Для этого враг применил новые планирующие бомбы с дополнительным двигателем УМПБ Д-30.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Читайте также:

Атаки на Харьковщину 28 мая

Так, сегодня около 17:00 россияне нанесли авиаудары по Киевскому району Харькова — повреждены фасады нескольких коммерческих и частных зданий.

Последствия атаки. Фото: Харьковская прокуратура

А около 16:00 военные РФ дважды атаковали авиабомбами Малоданиловскую громаду, в результате чего произошло возгорание фермы и погиб скот.

Последствия атаки. Фото: Харьковская прокуратура

"По предварительным данным, для атак по Харькову и Малоданиловской ОТГ враг применил УМПБ Д-30", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: Харьковская прокуратура

Кроме того, днем оккупанты осуществили обстрел села Бугаевка Чугуевского района — там горело здание учебного заведения. А вчера из-за вражеского обстрела села Землянки Чугуевского района были ранены двое мужчин.

Обломки авиабомбы. Фото: Харьковская прокуратура

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харькове возросло число погибших в результате российских обстрелов "Эпицентра" 25 мая. В настоящее время количество жертв — 18 человек.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что для прекращения российских атак авиабомбами могут помочь ракеты ATACMS.