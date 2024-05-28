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У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Епіцентру

28 травня 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Епіцентру в Харкові 25 травня — кількість жертв знову зросла
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Харкова 25 травня. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові у вівторок, 28 травня, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "Епіцентру" 25 травня. Наразі кількість жертв — 18 осіб. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"Щойно знайдено останки 18 загиблого в гіпермаркеті "Епіцентр", — розповів Терехов.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". На момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Згодом неподалік будівельного гіпермаркету в Харкові рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було б набагато більше.  

Станом на сьогодні у Харкові рятувальні служби розібрали 50% завалів гіпермаркету "Епіцентр", у який влучили російські КАБи. 

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