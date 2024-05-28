Обстріл Епіцентру в Харкові 25 травня — кількість жертв знову зросла

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Епіцентру
У Харкові у вівторок, 28 травня, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "Епіцентру" 25 травня. Наразі кількість жертв — 18 осіб.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Загиблі внаслідок обстрілу Харкова
"Щойно знайдено останки 18 загиблого в гіпермаркеті "Епіцентр", — розповів Терехов.
Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". На момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.
Згодом неподалік будівельного гіпермаркету в Харкові рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було б набагато більше.
Станом на сьогодні у Харкові рятувальні служби розібрали 50% завалів гіпермаркету "Епіцентр", у який влучили російські КАБи.
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