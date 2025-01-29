Избил незнакомца — в Харькове оштрафовали мужчину

Драка между мужчинами. Иллюстративное фото: shutterstock

В Харькове мужчина встрял в драку и сильно избил незнакомца. За это нападавший получил штраф.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материале дела говорится, что 25 ноября 2024 года подозреваемый был вблизи одного из супермаркетов АТБ и встретил там ранее незнакомых ему трех мужчин. Возле магазина началась драка, которую заметил фигурант, он туда подбежал, схватил одного из мужчин и упал вместе с ним на землю.

После этого, находясь сверху на потерпевшем, лицом к нему, подозреваемый нанес ему не менее десяти ударов кулаками в область головы и лица. Вследствие этого мужчина получил легкие телесные повреждения.

Приговор суда

Ленинский районный суд Харькова признал виновным мужчину в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимум доходов граждан. То есть, 850 гривен штрафа.

Напомним, в Харькове мужчину, который избил женщину, наказали штрафом.

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